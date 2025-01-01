اِنَّهَا لَاِحْدَی الْكُبَرِ ۟ۙ

3

والمقسم عليه قوله: { إِنَّهَا } أي النار { لَإِحْدَى الْكُبَرِ } أي: لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة، فإذا أعلمناكم بها، وكنتم على بصيرة من أمرها.