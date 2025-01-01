وَالصُّبْحِ
اِذَاۤ
اَسْفَرَ
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3
[ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (٣٤) ] وه‌ سوێند بێ به‌ به‌ره‌به‌یان كاتێك كه‌ ڕووناك ئه‌بێته‌وه‌و ده‌رئه‌كه‌وێ.