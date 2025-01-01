وَالصُّبْحِ اِذَاۤ اَسْفَرَ ۟ۙ

3

والنهار وقت إسفاره، لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة، الدالة على كمال قدرة الله وحكمته، وسعة سطانه، وعموم رحمته، وإحاطة علمه.