كَلَّا
وَالْقَمَرِ
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3
[ كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٢) ] نه‌خێر، سوێند بێ به‌ مانگ كه‌ دروستكراوێكی گه‌وره‌ى خوای گه‌وره‌یه‌.