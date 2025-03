آپ 74:26 سے 74:31 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

The conditions of hell described in the Quran relate to the unseen and hidden world. There being nineteen angels in hell is also a fact of a similar nature. If one resorts to hair-splitting, these matters will only increase one’s doubts. But if the way of complete faith is adopted, these matters will increase one’s fear of the Hereafter.