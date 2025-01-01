وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَیْهِمْ مَّا یَلْبِسُوْنَ ۟

3

Божественная мудрость требует, чтобы посланник к людям был человеком, и даже если бы Аллах ниспослал на землю ангела, он все равно предстал бы в облике мужчины. Но в этом случае люди пришли бы в замешательство. Причина этого была бы в них самих, ведь они предпочли для себя сомнительный путь, на котором невозможно ясно различить истину. Они не воспользовались верным руководством, когда истина явилась к ним правильным путем, хотя многие другие благодаря этому встали на этот путь. Они сами виноваты в своих грехах, поскольку захлопнули перед собой дверь, ведущую к верному руководству, и распахнули двери для заблуждения.