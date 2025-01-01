وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ كِتٰبًا فِیْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَیْدِیْهِمْ لَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۟

3

Аллах сообщил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, о неколебимом упрямстве неверующих и разъяснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недостатками или непостижимы для них. Причина их неверия заключается в их беззаконии и несправедливости, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы Аллах ниспослал Небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхождении которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и нарекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что может быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума?!!