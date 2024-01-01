وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّیَقُوْلُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنْ بَیْنِنَا ؕ اَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِیْنَ ۟

3

Аллах подвергает Своих рабов искушению, когда делает одних богатыми, а других - бедными; одних - знатными, а других - низкого происхождения. Когда Он одаряет верой бедняков и людей низкого происхождения, это становится искушением для богатых и знатных людей. Если они действительно хотят узнать истину и покориться ей, то они обращаются в правую веру, принимают ислам и не обращают внимания на то, что рядом с ними оказываются люди, занимающие более низкое положение в обществе или обладающие меньшим богатством. Если же они не стремятся к истине, то подобное препятствие удерживает их от следования прямым путем. Такие люди презрительно высказываются о тех, кого они считают недостойными, и не могут представить себе, что Аллах оказал милость только им. Это мешает им встать на прямой путь, и причина этого в том, что они лишены благородства и духовной чистоты. Они возражают против решения Аллаха, Который наставил на прямой путь бедняков и не повел им их самих. Однако Аллах опроверг их возражения и заявил, что Ему лучше знать, кто из рабов признателен за дарованные ему милости и готов выполнять свои обязательства, совершая праведные дела. Таких праведников Он одаряет милостью, лишая ее всех тех, кто неблагодарен и непризнателен. Он мудр и не оказывает милости тем, кто не заслуживает ее. Люди, которые возражают против Его решений, совершенно не похожи на тех бедняков и богачей, которых Он одарил правой верой, потому что они действительно - благодарные рабы. Запретив Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, прогонять смиренных верующих, Всевышний Аллах повелел ему оказывать им уважение и относиться к ним учтиво и почтительно: