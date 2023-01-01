قُلْ

اَرَءَیْتَكُمْ

اِنْ

اَتٰىكُمْ

عَذَابُ

اللّٰهِ

اَوْ

اَتَتْكُمُ

السَّاعَةُ

اَغَیْرَ

اللّٰهِ

تَدْعُوْنَ ۚ

اِنْ

كُنْتُمْ

صٰدِقِیْنَ

۟

بَلْ

اِیَّاهُ

تَدْعُوْنَ

فَیَكْشِفُ

مَا

تَدْعُوْنَ

اِلَیْهِ

اِنْ

شَآءَ

وَتَنْسَوْنَ

مَا

تُشْرِكُوْنَ

۟۠

وَلَقَدْ

اَرْسَلْنَاۤ

اِلٰۤی

اُمَمٍ

مِّنْ

قَبْلِكَ

فَاَخَذْنٰهُمْ

بِالْبَاْسَآءِ

وَالضَّرَّآءِ

لَعَلَّهُمْ

یَتَضَرَّعُوْنَ

۟

فَلَوْلَاۤ

اِذْ

جَآءَهُمْ

بَاْسُنَا

تَضَرَّعُوْا

وَلٰكِنْ

قَسَتْ

قُلُوْبُهُمْ

وَزَیَّنَ

لَهُمُ

الشَّیْطٰنُ

مَا

كَانُوْا

یَعْمَلُوْنَ

۟

فَلَمَّا

نَسُوْا

مَا

ذُكِّرُوْا

بِهٖ

فَتَحْنَا

عَلَیْهِمْ

اَبْوَابَ

كُلِّ

شَیْءٍ ؕ

حَتّٰۤی

اِذَا

فَرِحُوْا

بِمَاۤ

اُوْتُوْۤا

اَخَذْنٰهُمْ

بَغْتَةً

فَاِذَا

هُمْ

مُّبْلِسُوْنَ

۟

فَقُطِعَ

دَابِرُ

الْقَوْمِ

الَّذِیْنَ

ظَلَمُوْا ؕ

وَالْحَمْدُ

لِلّٰهِ

رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ