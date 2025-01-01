وَمَا تَاْتِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ۟

3

Всевышний сообщил об отвращении, неверии и злобе многобожников, которые не извлекли никакой пользы из Божьих знамений, пока не были удостоены примерного наказания. Им были показаны неопровержимые знамения, свидетельствующие об истине и обязывающие их принять ее и покориться ей, однако они не прислушались к ним и не придали им никакого значения. Их сердца устремились в противоположную сторону, и они повернулись спиной к истине.