وَقَالُوْا

لَوْلَا

نُزِّلَ

عَلَیْهِ

اٰیَةٌ

مِّنْ

رَّبِّهٖ ؕ

قُلْ

اِنَّ

اللّٰهَ

قَادِرٌ

عَلٰۤی

اَنْ

یُّنَزِّلَ

اٰیَةً

وَّلٰكِنَّ

اَكْثَرَهُمْ

لَا

یَعْلَمُوْنَ

۟

وَمَا

مِنْ

دَآبَّةٍ

فِی

الْاَرْضِ

وَلَا

طٰٓىِٕرٍ

یَّطِیْرُ

بِجَنَاحَیْهِ

اِلَّاۤ

اُمَمٌ

اَمْثَالُكُمْ ؕ

مَا

فَرَّطْنَا

فِی

الْكِتٰبِ

مِنْ

شَیْءٍ

ثُمَّ

اِلٰی

رَبِّهِمْ

یُحْشَرُوْنَ

۟

وَالَّذِیْنَ

كَذَّبُوْا

بِاٰیٰتِنَا

صُمٌّ

وَّبُكْمٌ

فِی

الظُّلُمٰتِ ؕ

مَنْ

یَّشَاِ

اللّٰهُ

یُضْلِلْهُ ؕ

وَمَنْ

یَّشَاْ

یَجْعَلْهُ

عَلٰی

صِرَاطٍ

مُّسْتَقِیْمٍ