وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ یُّنَزِّلَ اٰیَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۟

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﴿وَقَالُوا۟﴾ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿نُزِّلَ عَلَیۡهِ ءَایَةࣱ مِّن رَّبِّهِۦۚ﴾ كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْمَائِدَة ﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰۤ أَن یُنَزِّلَ﴾ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف ﴿ءَایَةࣰ﴾ مِمَّا اقْتَرَحُوا ﴿وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُونَ ٣٧﴾ أَنَّ نُزُولهَا بَلَاء عَلَيْهِمْ لِوُجُوبِ هَلَاكهمْ إنْ جَحَدُوهَا