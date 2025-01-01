قَدْ

نَعْلَمُ

اِنَّهٗ

لَیَحْزُنُكَ

الَّذِیْ

یَقُوْلُوْنَ

فَاِنَّهُمْ

لَا

یُكَذِّبُوْنَكَ

وَلٰكِنَّ

الظّٰلِمِیْنَ

بِاٰیٰتِ

اللّٰهِ

یَجْحَدُوْنَ

۟

وَلَقَدْ

كُذِّبَتْ

رُسُلٌ

مِّنْ

قَبْلِكَ

فَصَبَرُوْا

عَلٰی

مَا

كُذِّبُوْا

وَاُوْذُوْا

حَتّٰۤی

اَتٰىهُمْ

نَصْرُنَا ۚ

وَلَا

مُبَدِّلَ

لِكَلِمٰتِ

اللّٰهِ ۚ

وَلَقَدْ

جَآءَكَ

مِنْ

نَّبَاۡى

الْمُرْسَلِیْنَ

۟

وَاِنْ

كَانَ

كَبُرَ

عَلَیْكَ

اِعْرَاضُهُمْ

فَاِنِ

اسْتَطَعْتَ

اَنْ

تَبْتَغِیَ

نَفَقًا

فِی

الْاَرْضِ

اَوْ

سُلَّمًا

فِی

السَّمَآءِ

فَتَاْتِیَهُمْ

بِاٰیَةٍ ؕ

وَلَوْ

شَآءَ

اللّٰهُ

لَجَمَعَهُمْ

عَلَی

الْهُدٰی

فَلَا

تَكُوْنَنَّ

مِنَ

الْجٰهِلِیْنَ

۟

اِنَّمَا

یَسْتَجِیْبُ

الَّذِیْنَ

یَسْمَعُوْنَ ؔؕ

وَالْمَوْتٰی

یَبْعَثُهُمُ

اللّٰهُ

ثُمَّ

اِلَیْهِ

یُرْجَعُوْنَ