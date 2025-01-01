قَدْ
نَعْلَمُ
اِنَّهٗ
لَیَحْزُنُكَ
الَّذِیْ
یَقُوْلُوْنَ
فَاِنَّهُمْ
لَا
یُكَذِّبُوْنَكَ
وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِیْنَ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
یَجْحَدُوْنَ
۟
3
О Мухаммад! Нам известно, что тебя печалит и огорчает то, что неверующие говорят о тебе. Мы велели тебе проявлять должное терпение и сделали это только для того, чтобы ты достиг больших высот и добился великого успеха. Не думай, что они говорят такие ужасные слова потому, что сомневаются в истинности твоей миссии. Они не считают тебя лжецом. Напротив, они убеждены в твоей правоте и знают о твоих поступках и твоем поведении. Недаром до начала твоей миссии они называли тебя верным и заслуживающим доверия. Их слова объясняются только тем, что они отрицают знамения, которые Аллах показал им через тебя.

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