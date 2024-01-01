قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَیَحْزُنُكَ الَّذِیْ یَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا یُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِیْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ۟

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﴿قَدۡ﴾ لِلتَّحْقِيقِ ﴿نَعۡلَمُ إِنَّهُۥ﴾ أَيْ الشَّأْن ﴿لَیَحۡزُنُكَ ٱلَّذِی یَقُولُونَۖ﴾ لَك مِنْ التَّكْذِيب ﴿فَإِنَّهُمۡ لَا یُكَذِّبُونَكَ﴾ فِي السِّرّ لِعِلْمِهِمْ أَنَّك صَادِق وَفِي قِرَاءَة بِالتَّخْفِيفِ أَيْ لَا يَنْسُبُونَك إلَى الْكَذِب ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ وَضَعَهُ مَوْضِع الْمُضْمَر ﴿بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ﴾ الْقُرْآن ﴿یَجۡحَدُونَ ٣٣﴾ يُكَذِّبُونَ