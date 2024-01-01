وَلَوْ

تَرٰۤی

اِذْ

وُقِفُوْا

عَلَی

النَّارِ

فَقَالُوْا

یٰلَیْتَنَا

نُرَدُّ

وَلَا

نُكَذِّبَ

بِاٰیٰتِ

رَبِّنَا

وَنَكُوْنَ

مِنَ

الْمُؤْمِنِیْنَ

۟

بَلْ

بَدَا

لَهُمْ

مَّا

كَانُوْا

یُخْفُوْنَ

مِنْ

قَبْلُ ؕ

وَلَوْ

رُدُّوْا

لَعَادُوْا

لِمَا

نُهُوْا

عَنْهُ

وَاِنَّهُمْ

لَكٰذِبُوْنَ

۟

وَقَالُوْۤا

اِنْ

هِیَ

اِلَّا

حَیَاتُنَا

الدُّنْیَا

وَمَا

نَحْنُ

بِمَبْعُوْثِیْنَ

۟

وَلَوْ

تَرٰۤی

اِذْ

وُقِفُوْا

عَلٰی

رَبِّهِمْ ؕ

قَالَ

اَلَیْسَ

هٰذَا

بِالْحَقِّ ؕ

قَالُوْا

بَلٰی

وَرَبِّنَا ؕ

قَالَ

فَذُوْقُوا

الْعَذَابَ

بِمَا

كُنْتُمْ

تَكْفُرُوْنَ