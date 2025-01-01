وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ ؕ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۟

3

Аллаха обожествляют на небесах и на земле. Приближенные ангелы и посланники, пророки и правдивые рабы, павшие мученики и праведники - эти и другие обитатели небес и земли поклоняются Ему, смиряются перед Его величием и склоняются перед Его могуществом. Он ведает обо всем, что они скрывают или совершают открыто, и том, что они приобретают. Пусть же они остерегаются прегрешений и любых других проступков, которые могут отдалить их от Него и Его милости. И пусть они стремятся совершать поступки, которые приблизят их к Нему и Его милости.