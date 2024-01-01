آپ 6:26 سے 6:27 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَهُمْ
یَنْهَوْنَ
عَنْهُ
وَیَنْـَٔوْنَ
عَنْهُ ۚ
وَاِنْ
یُّهْلِكُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْفُسَهُمْ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
وَلَوْ
تَرٰۤی
اِذْ
وُقِفُوْا
عَلَی
النَّارِ
فَقَالُوْا
یٰلَیْتَنَا
نُرَدُّ
وَلَا
نُكَذِّبَ
بِاٰیٰتِ
رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божьего посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в заблуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.