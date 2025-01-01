مَنْ یُّصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِیْنُ ۟

3

Если человек ослушается Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей, то он обрекает себя на вечные страдания в Преисподней и навлекает на себя гнев Могущественного Господа. Это произойдет в день, наказания которого надлежит бояться и остерегаться, ибо если человек спасется от того наказания, то он непременно будет помилован, и если он обретет спасение в тот день, то он добьется настоящего успеха. Если же он не сможет спастись от наказания того дня, то окажется в числе погибших и несчастных.