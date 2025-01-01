قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّیْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۟

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﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿أَغَیۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیࣰّا﴾ أَعْبُدهُ ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ مُبْدِعهمَا ﴿وَهُوَ یُطۡعِمُ﴾ يَرْزُق ﴿وَلَا یُطۡعَمُۗ﴾ يُرْزَق ﴿قُلۡ إِنِّیۤ أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَۖ﴾ لِلَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة ﴿وَ﴾ قِيلَ لِي ﴿لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ١٤﴾ به