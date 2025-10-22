وما هو الا ذكر للعالمين ٥٢ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٥٢ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۟۠

﴿وَمَا هُوَ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿إِلَّا ذِكۡرࣱ﴾ مَوْعِظَة ﴿لِّلۡعَـٰلَمِینَ ٥٢﴾ الْجِنّ وَالْإِنْس لَا يَحْدُث بِسَبَبِ جُنُون