وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون ٥١ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَـٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌۭ ٥١ وَاِنْ یَّكَادُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۟ۘ

3

{چاو و نه‌فه‌س و خۆپاراستن لێى } [ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ ] وه‌ نزیكه‌ كافران كه‌ قورئانی پیرۆز ئه‌بیستن به‌ چاویان زه‌ره‌رو زیان به‌ تۆ بگه‌یه‌نن له‌ رق و كینه‌و حه‌سوودیدا [ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١) ] وه‌ ئه‌ڵێن: محمد - صلی الله علیه وسلم - تێكچووه‌و شێت بووه‌.