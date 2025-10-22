فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ٥٠
فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٥٠
فَاجْتَبٰىهُ
رَبُّهٗ
فَجَعَلَهٗ
مِنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟
3
﴿فَٱجۡتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ﴾ بالنبوة ﴿فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ ٥٠﴾ الأنبياء