فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ٥٠
فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٥٠
فَاجْتَبٰىهُ
رَبُّهٗ
فَجَعَلَهٗ
مِنَ
الصّٰلِحِیْنَ
( فاجتباه ربه ) اصطفاه ( فجعله من الصالحين )