لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٤٩ لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌۭ ٤٩ لَوْلَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۟

﴿لَّوۡلَاۤ أَن تَدَ ٰ⁠رَكَهُۥ﴾ أدركه ﴿نِعۡمَةࣱ﴾ رحمة ﴿مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ﴾ من بطن الحوت ﴿بِٱلۡعَرَاۤءِ﴾ بالأرض الفضاء ﴿وَهُوَ مَذۡمُومࣱ ٤٩﴾ لكنه رُحِم فَنُبِذَ غيرَ مذموم