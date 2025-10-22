فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم ٤٨ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌۭ ٤٨ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰی وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۟ؕ

﴿فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ﴾ فِيهِمْ بِمَا يَشَاء ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ﴾ فِي الضَّجَر وَالْعَجَلَة وَهُوَ يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام ﴿إِذۡ نَادَىٰ﴾ دَعَا رَبّه ﴿وَهُوَ مَكۡظُومࣱ ٤٨﴾ مَمْلُوء غَمًّا فِي بَطْن الْحُوت