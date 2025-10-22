ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَكْتُبُوْنَ ۟

[ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧) ] یاخود ئایا ئه‌وان زانیاری غه‌یبیان هه‌یه‌و غه‌یب ئه‌زانن تا ئه‌وه‌ی كه‌ خۆیان مه‌به‌ستیان بێت بینووسنه‌وه‌.