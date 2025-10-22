ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۟ۚ

3

﴿أَمۡ﴾ بَلْ أَ ﴿تَسۡـَٔلُهُمۡ﴾ عَلَى تَبْلِيغ الرِّسَالَة ﴿أَجۡرࣰا فَهُم مِّن مَّغۡرَمࣲ﴾ مِمَّا يُعْطُونَكَهُ ﴿مُّثۡقَلُونَ ٤٦﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ لِذَلِكَ