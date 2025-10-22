سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
سَلْهُمْ
اَیُّهُمْ
بِذٰلِكَ
زَعِیْمٌ
۟ۚۛ
3
Waulize washirikina, ewe Mtume, «Ni yupi katika wao anayeichukulia hukumu hiyo dhamana na ahadi kwamba atayapata hayo?»