بِذٰلِكَ

بِذٰلِكَ

اَیُّهُمْ

اَیُّهُمْ

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠

( سلهم أيهم بذلك زعيم ) ؟ أي : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟