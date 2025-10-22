ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩ اَمْ لَكُمْ اَیْمَانٌ عَلَیْنَا بَالِغَةٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۟ۚ

[ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (٣٩) ] یاخود ئایا هیچ عه‌هدو به‌ڵێنێكتان له‌ خواوه‌ وه‌رگرتووه‌ كه‌ خوای گه‌وره‌ سوێندی بۆ خواردبێتن كه‌ ئێوه‌ ئه‌خاته‌ به‌هه‌شته‌وه‌، وه‌ ئه‌و بڕیاره‌ی كه‌ ئێوه‌ داوتانه‌ به‌و شێوازه‌یه‌و ئه‌وه‌ى ئاره‌زووى پێده‌كه‌ن ده‌ستتان ده‌كه‌وێت، ئایا شتی وا هه‌یه‌؟ بێگومان نه‌خێر.