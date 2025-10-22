سائن ان کریں۔
سیٹنگز
Select an option
الفاتحة
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
ابراهيم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مريم
طه
الأنبياء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبإ
فاطر
يس
الصافات
ص
الزمر
غافر
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثية
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
الطلاق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القيامة
الانسان
المرسلات
النبإ
النازعات
عبس
التكوير
الإنفطار
المطففين
الإنشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
الضحى
الشرح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزلة
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
المسد
الإخلاص
الفلق
الناس
Select an option
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Select an option
العربية
English
বাংলা
русский
Kiswahili
اردو
Kurdî
Arabic Tanweer Tafseer
ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩
أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩
اَمْ
لَكُمْ
اَیْمَانٌ
عَلَیْنَا
بَالِغَةٌ
اِلٰی
یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ ۙ
اِنَّ
لَكُمْ
لَمَا
تَحْكُمُوْنَ
۟ۚ
3
﴿أمْ لَكم أيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ إنَّ لَكم لَما تَحْكُمُونَ﴾ (أمْ) لِلْانْتِقالِ إلى دَلِيلٍ آخَرَ وهو نَفْيُ أنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ زَعْمِهِمْ عَهْدًا أخَذُوهُ عَلى اللَّهِ لِأنْفُسِهِمْ أنْ يُعامِلَهم يَوْمَ القِيامَةِ بِما يَحْكُمُونَ بِهِ لِأنْفُسِهِمْ، فالاسْتِفْهامُ اللّازِمُ تَقْدِيرَهُ بَعْدَ (أمْ) إنْكارِيٌّ و(بالِغَةٌ) مُؤَكَّدَةٌ. وأصْلُ البالِغَةِ: الواصِلَةُ إلى ما يُطْلَبُ بِها، وذَلِكَ اسْتِعارَةٌ لِمَعْنى مُغْلِظَةٍ، شُبِّهَتْ بِالشَّيْءِ البالِغِ إلى نِهايَةِ سَيْرِهِ. وذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعالى ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البالِغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩] . وقَوْلُهُ (عَلَيْنا) صِفَةٌ ثانِيَةٌ لِـ (أيْمانٌ) أيْ أقْسَمْناها لَكم لِإثْباتِ حَقِّكم عَلَيْنا. و﴿إلى يَوْمِ القِيامَةِ﴾ صِفَةٌ ثالِثَةٌ لِ (أيْمانٌ)، أيْ أيْمانٌ مُؤَبَّدَةٌ لا تَحِلَّةَ مِنها فَحَصَلَ مِنَ الوَصْفَيْنِ أنَّها عُهُودٌ مُؤَكَّدَةٌ ومُسْتَمِرَّةٌ طُولَ الدَّهْرِ، فَلَيْسَ يَوْمُ القِيامَةِ مُنْتَهى الأخْذِ بِتِلْكَ الأيْمانِ بَلْ هو تَنْصِيصٌ عَلى التَّأْيِيدِ كَما في قَوْلِهِ تَعالى ﴿ومَن أضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ﴾ [الأحقاف: ٥] في سُورَةِ الأحْقافِ. ويَتَعَلَّقُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ بِالاسْتِقْرارِ الَّذِي في الخَبَرِ في قَوْلِهِ ﴿لَكم أيْمانٌ﴾ ولا (ص-٩٥)يَحْسُنُ تَعَلُّقُهُ بِـ (بالِغَةٌ) تَعَلُّقَ الظَّرْفِ اللَّغْوِ؛ لِأنَّهُ يُصَيِّرُ (بالِغَةٌ) مُسْتَعْمَلًا في مَعْنى مَشْهُورٍ قَرِيبٍ مِنَ الحَقِيقَةِ، ومَحْمَلُ (بالِغَةٌ) عَلى الاسْتِعارَةِ الَّتِي ذَكَرْنا أجْزَلُ، وجُمْلَةُ ﴿إنَّ لَكم لَما تَحْكُمُونَ﴾ بَيانٌ لِ (أيْمانٌ)، أيْ أيْمانٌ بِهَذا اللَّفْظِ. ومَعْنى ما تَحْكُمُونَ تَأْمُرُونَ بِهِ دُونَ مُراجَعَةٍ، يُقالُ: نَزَلُوا عَلى حُكْمِ فُلانٍ، أيْ لَمْ يُعَيِّنُوا طِلْبَةً خاصَّةً ولَكِنَّهم وكَّلُوا تَعْيِينَ حَقِّهِمْ إلى فُلانٍ، قالَ خَطّابٌ أوْ حِطّانُ بْنُ المُعَلّى: ؎أنْزَلَنِيَ الدَّهْرُ عَلى حُكْمِـهِ مِن شامِخٍ عالٍ إلى خَفْضِ أيْ دُونِ اخْتِيارٍ لِي ولا عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فَكَأنَّنِي حَكَّمْتُ الدَّهْرَ فَأنْزَلَنِي مِن مَعاقِلِي وتَصَرَّفَ فِيَّ كَما شاءَ. ومِن أقْوالِهِمُ السّائِرَةِ مِسْرى الأمْثالِ ”حُكْمُكَ مُسَمَّطًا“ بِضَمِّ المِيمِ وفَتْحِ السِّينِ وفَتْحِ المِيمِ الثّانِيَةِ مُشَدَّدَةً أيْ لَكَ حُكْمُكُ نافِذًا لا اعْتِراضَ عَلَيْكَ فِيهِ. وقالَ ابْنُ عَثْمَةَ: ؎لَكَ المِرْباعُ مِنها والصَّفَـايا ∗∗∗ وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ
پچھلی آیت
اگلی آیت