ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨ اِنَّ لَكُمْ فِیْهِ لَمَا تَخَیَّرُوْنَ ۟ۚ

3

[ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨) ] یاخود ئایا له‌و كتابه‌دا نووسراوه‌ته‌وه‌ كه‌ ئێوه‌ له‌ ڕۆژی قیامه‌تدا خۆتان سه‌رپشكن حه‌زو ئاره‌زوو له‌ چ شتێك بكه‌ن ئه‌وه‌ هه‌ڵئه‌بژێرن، ئایا شتی وای تیایه‌؟ نه‌خێر له‌وێ به‌ویست و ئاره‌زوو نیه‌و به‌ گوێره‌ی كرده‌وه‌ی خۆته‌ كه‌ له‌ دونیا كردووته‌.