ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨ اِنَّ لَكُمْ فِیْهِ لَمَا تَخَیَّرُوْنَ ۟ۚ

3

وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك، فليس لهم مستند، لا كتاب فيه يدرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا.