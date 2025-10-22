آپ 68:35 سے 68:36 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ ما لكم كيف تحكمون ٣٦ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ كَالْمُجْرِمِیْنَ ۟ؕ مَا لَكُمْ ۥ كَیْفَ تَحْكُمُوْنَ ۟ۚ

3

أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟