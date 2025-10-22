افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ كَالْمُجْرِمِیْنَ ۟ؕ

3

{موسڵمانان و كافران یه‌كسان نین } [ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) ] كافرانی قوڕه‌یش وتیان: ئه‌گه‌ر قیامه‌ت و به‌هه‌شتیش هه‌بێ ئه‌وه‌ به‌هه‌شت بۆ ئێمه‌یه‌و بۆ ئه‌و خه‌ڵكه‌ فه‌قیرو هه‌ژارو ڕه‌ش و ڕووته‌ نیه‌ كه‌ دوای محمد - صلی الله علیه وسلم - كه‌وتوونه‌، خوای گه‌وره‌ فه‌رمووی: به‌هه‌ڵه‌داچوون، ئایا ئێمه‌ موسڵمانان وه‌كو تاوانباران سه‌یر ئه‌كه‌ین و مامه‌ڵه‌یان له‌گه‌ڵدا ئه‌كه‌ین؟ نه‌خێر وانیه‌.