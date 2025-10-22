افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
اَفَنَجْعَلُ
الْمُسْلِمِیْنَ
كَالْمُجْرِمِیْنَ
۟ؕ
3

তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব ?