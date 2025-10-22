ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤ اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ۟

[ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤) ] به‌ڕاستی ئه‌و كه‌سانه‌ی كه‌ ته‌قوای خوای گه‌وره‌ ئه‌كه‌ن و خۆیان له‌ تاوان ئه‌پارێزن ئه‌مانه‌ له‌لای په‌روه‌ردگاریان له‌ به‌هه‌شتدا باخ و باخاتیان بۆ هه‌یه‌ كه‌ پڕه‌ له‌ نازو نیعمه‌ت.