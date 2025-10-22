سائن ان کریں۔
الفاتحة
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
ابراهيم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مريم
طه
الأنبياء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبإ
فاطر
يس
الصافات
ص
الزمر
غافر
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثية
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
الطلاق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القيامة
الانسان
المرسلات
النبإ
النازعات
عبس
التكوير
الإنفطار
المطففين
الإنشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
الضحى
الشرح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزلة
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
المسد
الإخلاص
الفلق
الناس
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
العربية
English
বাংলা
русский
Kiswahili
اردو
Kurdî
Arabic Tanweer Tafseer
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
اِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
عِنْدَ
رَبِّهِمْ
جَنّٰتِ
النَّعِیْمِ
۟
3
﴿إنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَتِ النَّعِيمِ﴾ اسْتِئْنافٌ بَيانِيٌّ لِأنَّ مِن شَأْنِ ما ذُكِرَ مِن عَذابِ الآخِرَةِ لِلْمُجْرِمِينَ أنْ يَنْشَأ عَنْهُ سُؤالٌ في نَفْسِ السّامِعِ بِقَوْلِ: فَما جَزاءُ المُتَّقِينَ ؟ وهو كَلامٌ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ أجْزاءِ الوَعِيدِ والتَّهْدِيدِ وبَيْنَ قَوْلِهِ ﴿سَنَسِمُهُ عَلى الخُرْطُومِ﴾ [القلم: ١٦] وقَوْلِهِ ﴿كَذَلِكَ العَذابُ﴾ [القلم: ٣٣] . وقَدْ أشْعَرَ بِتَوَقُّعِ هَذا السُّؤالِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿أفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥] كَما سَيَأْتِي. وتَقْدِيمُ المُسْنَدِ عَلى المَسْنَدِ إلَيْهِ لِلْاهْتِمامِ بِشَأْنِ المُتَّقِينَ لِيَسْبِقَ ذِكْرُ صِفَتِهِمُ العَظِيمَةِ ذِكْرَ جَزائِها. واللّامُ لِلْاسْتِحْقاقِ. و(عِنْدَ) ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنى الكَوْنِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ حَرْفُ الجَرِّ، ولِذَلِكَ قُدِّمَ مُتَعَلَّقُهُ مَعَهُ عَلى المُسْنَدِ إلَيْهِ لِأجْلِ ذَلِكَ الاهْتِمامِ. وقَدْ حَصَلَ مِن تَقْدِيمِ المُسْنَدِ بِما مَعَهُ طُوُلٌ يُثِيرُ تَشْوِيقَ السّامِعِ إلى المُسْنَدِ إلَيْهِ. والعِنْدِيَّةُ هُنا عِنْدِيَّةُ كَرامَةٍ واعْتِناءٍ. (ص-٩١)وإضافَةُ جَنّاتٍ إلى النَّعِيمِ تُفِيدُ أنَّها عُرِّفَتْ بِهِ فَيُشارُ بِذَلِكَ إلى مُلازَمَةِ النَّعِيمِ لَها؛ لِأنَّ أصْلَ الإضافَةِ أنَّها بِتَقْدِيرِ لامِ الاسْتِحْقاقِ فَ ﴿جَنّاتِ النَّعِيمِ﴾ مُفِيدٌ أنَّها اسْتَحَقَّها النَّعِيمُ؛ لِأنَّها لَيْسَ في أحْوالِها إلّا حالَ نَعِيمِ أهْلِها، فَلا يَكُونُ فِيها ما يَكُونُ مِن جَنّاتِ الدُّنْيا مِنَ المَتاعِبِ مِثْلُ الحَرِّ في بَعْضِ الأوْقاتِ أوْ شِدَّةِ البَرْدِ أوْ مِثْلُ الحَشَراتِ والزَّنابِيرِ، أوْ ما يُؤْذِي مِثْلُ شَوْكِ الأزْهارِ والأشْجارِ ورَوَثِ الدَّوابِّ وذَرْقِ الطَّيْرِ.
