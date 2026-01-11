فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠
فَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَلَاوَمُوْنَ
۟
3
{ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ } فيما أجروه وفعلوه،