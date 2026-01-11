قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ۟

3

[ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) ] ئه‌وانیش په‌شیمان بوونه‌وه‌و وتیان: پاكی و مونه‌ززه‌هی بۆ په‌روه‌ردگارمان له‌ هه‌موو كه‌مو كوڕیه‌ك له‌و خراپه‌یه‌ی كه‌ ئێمه‌ كردمان به‌ڕاستی ئێمه‌ سته‌ممان له‌ خۆمان كرد كه‌ نیه‌تمان خراپ بوو نیه‌تمان وابوو به‌شی فه‌قیرو هه‌ژاری لێ نه‌ده‌ین.