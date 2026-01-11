قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۟

[ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (٢٨) ] (أَوْسَطُهُمْ) واته‌: ئه‌وه‌ی كه‌ له‌ هه‌موویان ژیرترو عاقڵترو باشترو چاكتر بوو وتی: ئایا من پێم نه‌ووتن بڵێن: (إن شاء الله) و (إن شاء الله) بكه‌ن، وه‌ ئێستایش په‌شیمان ببنه‌وه‌و داوای لێخۆشبوون له‌ خوای گه‌وره‌ بكه‌ن هه‌ر باشه‌.