القلم
25
25:68
وغدوا على حرد قادرين ٢٥
وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍۢ قَـٰدِرِينَ ٢٥
وَّغَدَوۡا
عَلٰى
حَرۡدٍ
قٰدِرِيۡنَ
٢٥
اور وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی (یہ سمجھتے ہوئے) کہ وہ اس ارادہ پر پوری طرح قادر ہیں۔
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
اردو
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
القرآن تدبر وعمل
16 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 25:68
عزموا على منع المساكين، وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم؛ فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. الألوسي: 15/36.
السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجنة المذكورة في الآية من جنتهم؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=68_25
#وقفة_تدبرية
