وَمَنْ
اَظْلَمُ
مِمَّنِ
افْتَرٰی
عَلَی
اللّٰهِ
الْكَذِبَ
وَهُوَ
یُدْعٰۤی
اِلَی
الْاِسْلَامِ ؕ
وَاللّٰهُ
لَا
یَهْدِی
الْقَوْمَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟ۚ
[ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ] وه كێ لهو كهسه ستهمكارتره، واته: هیچ كهسێك لهو كهسه ستهمكارتر نیه كه درۆ بۆ خوای گهوره ههڵئهبهستێ و بهناوی خواى گهورهو دینهكهى قسه ئهكات وه بانگهشهی ئیسلام ئهكات و خۆی ئهداته پاڵ ئیسلام [ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٧) ] وه خوای گهوره هیدایهتی ئهو كهسه ستهمكارانه نادات كه ئهمه حاڵیانه.