فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥ فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِیْنَ ۟

[ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ] به‌هۆی ئه‌م قسه‌و ئیمان هێنان و به‌راست دانان و دانپێدانانه‌ به‌ پێغه‌مبه‌ری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه‌ به‌دڵسۆزیه‌وه‌ وتیان خوای گه‌وره‌ پاداشتیان ده‌داته‌وه‌ به‌ به‌هه‌شت و ئه‌یانخاته‌ به‌هه‌شته‌وه‌ كه‌ جۆگه‌له‌ ئاو به‌ژێر دارو كۆشكه‌كانیدا ئه‌ڕوات كه‌ به‌هه‌میشه‌یی و به‌نه‌مری تیایدا ئه‌مێننه‌وه‌ [ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥) ] وه‌ ئه‌مه‌یش پاداشتی ئه‌و كه‌سه‌ چاكه‌كارانه‌یه.