افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
اَفَلَا
یَتُوْبُوْنَ
اِلَی
اللّٰهِ
وَیَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
﴿أَفَلَا یَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَیَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ﴾ مِمَّا قَالُوا اسْتِفْهَام تَوْبِيخ ﴿وَٱللَّهُ غَفُورࣱ﴾ لِمَنْ تَابَ ﴿رَّحِیمࣱ ٧٤﴾ به