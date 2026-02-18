سائن ان کریں۔
المائدة
65
65:5
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥
وَلَوۡ
اَنَّ
اَهۡلَ
الۡـكِتٰبِ
اٰمَنُوۡا
وَاتَّقَوۡا
لَـكَفَّرۡنَا
عَنۡهُمۡ
سَيِّاٰتِهِمۡ
وَلَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ
جَنّٰتِ
النَّعِيۡمِ
٦٥
اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کردیتے اور ہم لازماً انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں
