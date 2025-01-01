آپ 5:115 سے 5:117 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنَزِّلُهَا عَلَیْكُمْ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۟۠ وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاُمِّیَ اِلٰهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ لِیْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ ۗ بِحَقٍّ ؔؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ۟ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِیْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۟

3

Если человек становится свидетелем удивительного знамения и отказывается уверовать, поступая несправедливо и проявляя упрямство, то он заслуживает мучительное наказание и суровое возмездие. Поэтому Всевышний Аллах обещал ниспослать трапезу и пригрозил подвергнуть такому наказанию тех, кто не уверует после этого. Однако Аллах не упомянул о том, что она была ниспослана им. Существует мнение, что она не была ниспослана, потому что апостолы не согласились на такие условия. Это мнение подтверждается тем, что об этом событии не упоминается в Евангелии, которое находится в руках христиан. Согласно другому мнению, трапеза была ниспослана в соответствии с обещанием Аллаха, поскольку Он не нарушает Своих обещаний. И если оно не упоминается в Евангелиях, которые имеются у христиан, то оно может относиться к той части Писания, которую они позабыли. Возможно, что это событие вообще не упоминалось в Евангелии, но пересказывалось людьми из поколения в поколение, и Аллах решил, что этого достаточно. К такому выводу можно прийти из слов апостолов, пожелавших стать свидетелями трапезы. Но лучше всего о произошедшем в действительности известно Аллаху.