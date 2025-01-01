قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰیَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ۟

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[ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ] عیسای كوڕی مه‌ریه‌م- صلى الله عليه وسلم - فه‌رمووی: ئه‌ی په‌روه‌ردگار خوانێكمان له‌ ئاسمانه‌وه‌ بۆ داببه‌زێنه‌ تا ببێته‌ جه‌ژنێك بۆ ئێمه‌و ئه‌وانه‌ی دوای ئێمه‌ش و ئه‌و ڕۆژه‌ بكه‌ین به‌ جه‌ژن [ وَآيَةً مِنْكَ ] وه‌ ببێته‌ به‌ڵگه‌یه‌كی ڕوون و ئاشكرا له‌سه‌ر تواناو ده‌سه‌ڵاتی تۆ [ وَارْزُقْنَا ] وه‌ ڕزق و ڕۆزیمان بده‌ [ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) ] وه‌ هه‌ر تۆ باشترین ڕۆزی ده‌ری.