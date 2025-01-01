قَالَ
عِیْسَی
ابْنُ
مَرْیَمَ
اللّٰهُمَّ
رَبَّنَاۤ
اَنْزِلْ
عَلَیْنَا
مَآىِٕدَةً
مِّنَ
السَّمَآءِ
تَكُوْنُ
لَنَا
عِیْدًا
لِّاَوَّلِنَا
وَاٰخِرِنَا
وَاٰیَةً
مِّنْكَ ۚ
وَارْزُقْنَا
وَاَنْتَ
خَیْرُ
الرّٰزِقِیْنَ
۟
[ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ] عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - فهرمووی: ئهی پهروهردگار خوانێكمان له ئاسمانهوه بۆ داببهزێنه تا ببێته جهژنێك بۆ ئێمهو ئهوانهی دوای ئێمهش و ئهو ڕۆژه بكهین به جهژن [ وَآيَةً مِنْكَ ] وه ببێته بهڵگهیهكی ڕوون و ئاشكرا لهسهر تواناو دهسهڵاتی تۆ [ وَارْزُقْنَا ] وه ڕزق و ڕۆزیمان بده [ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) ] وه ههر تۆ باشترین ڕۆزی دهری.