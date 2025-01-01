قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰیَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ۟

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﴿قَالَ عِیسَى ٱبۡنُ مَرۡیَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَاۤ أَنزِلۡ عَلَیۡنَا مَاۤىِٕدَةࣰ مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ تَكُونُ لَنَا﴾ أَيْ يَوْم نُزُولهَا ﴿عِیدࣰا﴾ نُعَظِّمهُ وَنُشَرِّفهُ ﴿لِّأَوَّلِنَا﴾ بَدَل مِنْ لَنَا بِإِعَادَةِ الْجَارّ ﴿وَءَاخِرِنَا﴾ مِمَّنْ يَأْتِي بَعْدنَا ﴿وَءَایَةࣰ مِّنكَۖ﴾ على قدرتك ونبوتي ﴿وَٱرۡزُقۡنَا﴾ إياها ﴿وَأَنتَ خَیۡرُ ٱلرَّ ٰ⁠زِقِینَ ١١٤﴾